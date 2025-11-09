Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
12
9
27
2
SC Paderborn 07
11
9
26
3
SV 07 Elversberg
12
13
23
4
SV Darmstadt 98
12
8
22
5
Hannover 96
12
4
21
6
Karlsruher SC
12
1
21
7
1. FC Kaiserslautern
12
6
20
8
Hertha BSC
12
5
20
9
Arminia Bielefeld
12
7
17
10
1. FC Nürnberg
12
-3
15
11
SC Preußen 06 Münster
12
-4
14
12
SpVgg Greuther Fürth
12
-12
13
13
Holstein Kiel
11
0
12
14
Fortuna Düsseldorf
11
-9
11
15
VfL Bochum
11
-4
10
16
Eintracht Braunschweig
11
-10
10
17
SG Dynamo Dresden
12
-8
7
18
1. FC Magdeburg
11
-12
7