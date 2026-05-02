Fazit:
Holstein Kiel spielt auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga! Die Störche schlagen Eintracht Braunschweig unter dem Strich verdient mit 2:0 und können nach dem vierten Sieg in Folge nicht mehr absteigen, während die Gäste Bigpoints im Keller verpassen. Die Eintracht war über weite Strecken gut im Spiel und stets bemüht, letztlich aber einfach zu harmlos. Bis auf einen Lattentreffer von Gómez im ersten Durchgang und einen Kopfball von Alidou kurz vor Schluss brachten die Niedersachsen wenig Gefährliches zustande. Die Hausherren hingegen hatten in Doppelpacker Phil Harres einen Knipser vorne drin, wie er den Braunschweigern in dieser Saison fehlt. Die Störche taten im zweiten Durchgang nicht mehr als nötig, gerieten aber dennoch nie wirklich in Gefahr. Auch nächste Woche sind dann beide Teams wieder samstags im Einsatz. Die KSV empfängt dann den 1. FC Magdeburg, Braunschweig hat Dynamo Dresden zu Gast. Tschüss aus Kiel und bis zum nächsten Mal!
Spielende
Die letzte Minute läuft. Braunschweig kommt nach einem langen Einwurf doch fast noch zum Treffer, doch Ivezić klärt nach einem Gewühl im Strafraum zur Ecke. Diese bringt erneut keine Gefahr.
Grant-Leon Ranos zeigt nochmal eine gute Einzelaktion und zieht von der linken Seite nach innen, trifft dann aber den freien Abschluss aus 20 Metern nicht richtig und jagt das Leder auf die Tribüne.
Fünf Minuten gibt's obendrauf! Die Eintracht macht allerdings überhaupt nicht den Eindruck als könnte sie hier noch was bewegen. Die Köpfe hängen bei den Gästen und die Luft ist raus.
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Auswechslung bei Holstein Kiel: Frederik Roslyng
Einwechslung bei Holstein Kiel: Niklas Niehoff
Auswechslung bei Holstein Kiel: Jonas Therkelsen
Einwechslung bei Holstein Kiel: Marco Komenda
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29