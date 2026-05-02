90. Minute (+6)

Fazit:

Holstein Kiel spielt auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga! Die Störche schlagen Eintracht Braunschweig unter dem Strich verdient mit 2:0 und können nach dem vierten Sieg in Folge nicht mehr absteigen, während die Gäste Bigpoints im Keller verpassen. Die Eintracht war über weite Strecken gut im Spiel und stets bemüht, letztlich aber einfach zu harmlos. Bis auf einen Lattentreffer von Gómez im ersten Durchgang und einen Kopfball von Alidou kurz vor Schluss brachten die Niedersachsen wenig Gefährliches zustande. Die Hausherren hingegen hatten in Doppelpacker Phil Harres einen Knipser vorne drin, wie er den Braunschweigern in dieser Saison fehlt. Die Störche taten im zweiten Durchgang nicht mehr als nötig, gerieten aber dennoch nie wirklich in Gefahr. Auch nächste Woche sind dann beide Teams wieder samstags im Einsatz. Die KSV empfängt dann den 1. FC Magdeburg, Braunschweig hat Dynamo Dresden zu Gast. Tschüss aus Kiel und bis zum nächsten Mal!