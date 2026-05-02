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Holstein Kiel
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2:0
Eintracht Braunschweig
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Holstein Kiel
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Beendet
2:0
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Harres 31', 87'

2. Bundesliga
Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig

02.05.2026, 14:58 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Holstein Kiel spielt auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga! Die Störche schlagen Eintracht Braunschweig unter dem Strich verdient mit 2:0 und können nach dem vierten Sieg in Folge nicht mehr absteigen, während die Gäste Bigpoints im Keller verpassen. Die Eintracht war über weite Strecken gut im Spiel und stets bemüht, letztlich aber einfach zu harmlos. Bis auf einen Lattentreffer von Gómez im ersten Durchgang und einen Kopfball von Alidou kurz vor Schluss brachten die Niedersachsen wenig Gefährliches zustande. Die Hausherren hingegen hatten in Doppelpacker Phil Harres einen Knipser vorne drin, wie er den Braunschweigern in dieser Saison fehlt. Die Störche taten im zweiten Durchgang nicht mehr als nötig, gerieten aber dennoch nie wirklich in Gefahr. Auch nächste Woche sind dann beide Teams wieder samstags im Einsatz. Die KSV empfängt dann den 1. FC Magdeburg, Braunschweig hat Dynamo Dresden zu Gast. Tschüss aus Kiel und bis zum nächsten Mal!

02.05.2026, 14:53 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

02.05.2026, 14:53 Uhr

90. Minute (+5)

Die letzte Minute läuft. Braunschweig kommt nach einem langen Einwurf doch fast noch zum Treffer, doch Ivezić klärt nach einem Gewühl im Strafraum zur Ecke. Diese bringt erneut keine Gefahr.

02.05.2026, 14:52 Uhr

90. Minute (+3)

Grant-Leon Ranos zeigt nochmal eine gute Einzelaktion und zieht von der linken Seite nach innen, trifft dann aber den freien Abschluss aus 20 Metern nicht richtig und jagt das Leder auf die Tribüne.

02.05.2026, 14:50 Uhr

90. Minute (+1)

Fünf Minuten gibt's obendrauf! Die Eintracht macht allerdings überhaupt nicht den Eindruck als könnte sie hier noch was bewegen. Die Köpfe hängen bei den Gästen und die Luft ist raus.

02.05.2026, 14:50 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

02.05.2026, 14:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung bei Holstein Kiel: Frederik Roslyng

02.05.2026, 14:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung bei Holstein Kiel: Niklas Niehoff

02.05.2026, 14:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung bei Holstein Kiel: Jonas Therkelsen

02.05.2026, 14:48 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung bei Holstein Kiel: Marco Komenda

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29
Aufstieg
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Relegation Play-Offs
Abstieg
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Schiedsrichter
Referee
Florian
Exner
Deutschland
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Kiel, Deutschland
Holstein-Stadion
Kapazität
15'034
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