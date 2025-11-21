Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Paderborn 07
12
10
29
2
Schalke 04
12
9
27
3
SV 07 Elversberg
12
13
23
4
SV Darmstadt 98
12
8
22
5
Hannover 96
12
4
21
6
Karlsruher SC
12
1
21
7
1. FC Kaiserslautern
12
6
20
8
Hertha BSC
12
5
20
9
Arminia Bielefeld
12
7
17
10
Holstein Kiel
12
1
15
11
1. FC Nürnberg
12
-3
15
12
SC Preußen 06 Münster
12
-4
14
13
VfL Bochum
12
-2
13
14
SpVgg Greuther Fürth
12
-12
13
15
Fortuna Düsseldorf
12
-10
11
16
Eintracht Braunschweig
12
-12
10
17
SG Dynamo Dresden
12
-8
7
18
1. FC Magdeburg
12
-13
7