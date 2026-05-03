Fazit:
Hannover 96 und Preussen Münster trennen sich nach einem verrückten Fussballspiel 3:3 und beide fühlen sich wie Verlierer. Hannover verpasst den Sprung auf den 2. Platz, Münster ist nun fast abgestiegen. Im ersten Durchgang überraschte Münster als Tabellenletzter zunächst und führte durch Tore von Rondić (25.) und Yamada (39.) bereits mit 2:0. Hannover schaffte in der Schlussphase aber nochmal ein Comeback und stellte die Partie dank eines Doppelpacks von Bundu in der Nachspielzeit auf 2:2. In der 2. Halbzeit wollte 96 daraufhin spürbar den Sieg, erspielte sich mit zunehmder Spielzeit aber immer weniger Torchancen. In der 86. Minute gelang dann aber Þórðarson ein Traumtor zum umjubelten 3:2 - dem vermeintlichen Siegtreffer. Münster gab sich aber nicht auf und erzielte kurz danach in der Nachspielzeit durch Hendrix ebenfalls ein irres Volleytor zum 3:3-Endstand.
Spielende
Fast noch eine Chance für Hannover!
Gelbe Karte für Paul Jaeckel (Preussen Münster)
Gelbe Karte für Janis Hohenhövel (Preussen Münster)
Die Münsteraner sind etwas näher dran. Hannover hat das 3:3 noch nicht verdaut und steht nur in der eigenen Hälfte.
Ein absolutes irres Spiel, das noch immer komplett offen ist! Gelingt 96 oder Münster noch ein Lucky Punch oder das nächste Traumtor?
Tooor für Preussen Münster, 3:3 durch Jorrit Hendrix
Hendrix! Wieder in Traumtor! 3:3! Wahnsinn! Der Münsteraner macht es Þórðarson nach und löffelt einen Volley aus 25 Metern einfach unten rechts ins Tor.
Gelbe Karte für Jano ter Horst (Preussen Münster)
Nachspielzeit: Es werden 7 Minuten nachgespielt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29