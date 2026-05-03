90. Minute (+7)

Fazit:

Hannover 96 und Preussen Münster trennen sich nach einem verrückten Fussballspiel 3:3 und beide fühlen sich wie Verlierer. Hannover verpasst den Sprung auf den 2. Platz, Münster ist nun fast abgestiegen. Im ersten Durchgang überraschte Münster als Tabellenletzter zunächst und führte durch Tore von Rondić (25.) und Yamada (39.) bereits mit 2:0. Hannover schaffte in der Schlussphase aber nochmal ein Comeback und stellte die Partie dank eines Doppelpacks von Bundu in der Nachspielzeit auf 2:2. In der 2. Halbzeit wollte 96 daraufhin spürbar den Sieg, erspielte sich mit zunehmder Spielzeit aber immer weniger Torchancen. In der 86. Minute gelang dann aber Þórðarson ein Traumtor zum umjubelten 3:2 - dem vermeintlichen Siegtreffer. Münster gab sich aber nicht auf und erzielte kurz danach in der Nachspielzeit durch Hendrix ebenfalls ein irres Volleytor zum 3:3-Endstand.