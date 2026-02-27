Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
23
13
46
2
SV Darmstadt 98
23
19
45
3
SV 07 Elversberg
23
17
44
4
SC Paderborn 07
23
12
43
5
Hannover 96
23
11
42
6
1. FC Kaiserslautern
23
6
37
7
Hertha BSC
23
4
34
8
1. FC Nürnberg
23
-2
30
9
Karlsruher SC
23
-9
30
10
VfL Bochum
23
3
29
11
Arminia Bielefeld
23
4
27
12
Fortuna Düsseldorf
23
-12
25
13
Eintracht Braunschweig
23
-14
25
14
Holstein Kiel
23
-6
24
15
SC Preußen 06 Münster
23
-8
23
16
1. FC Magdeburg
23
-10
23
17
SG Dynamo Dresden
23
-8
22
18
SpVgg Greuther Fürth
23
-20
22