Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
14
10
31
2
SC Paderborn 07
14
7
29
3
SV 07 Elversberg
14
14
27
4
Hannover 96
14
9
27
5
SV Darmstadt 98
14
10
26
6
Hertha BSC
14
7
26
7
1. FC Kaiserslautern
14
7
23
8
Karlsruher SC
14
-3
21
9
SC Preußen 06 Münster
14
-3
18
10
1. FC Nürnberg
14
-4
18
11
Arminia Bielefeld
14
4
17
12
VfL Bochum
14
0
16
13
Holstein Kiel
14
-3
15
14
Fortuna Düsseldorf
14
-10
14
15
SG Dynamo Dresden
14
-6
13
16
Eintracht Braunschweig
14
-11
13
17
SpVgg Greuther Fürth
14
-17
13
18
1. FC Magdeburg
14
-11
10