Mannschaft
SP
TD
PT
1
SV Darmstadt 98
21
18
41
2
Schalke 04
21
10
40
3
SC Paderborn 07
21
9
39
4
SV 07 Elversberg
21
14
38
5
Hannover 96
21
10
38
6
Hertha BSC
21
8
34
7
1. FC Kaiserslautern
21
4
31
8
VfL Bochum
21
3
27
9
Karlsruher SC
21
-7
27
10
1. FC Nürnberg
21
-6
26
11
Arminia Bielefeld
21
3
24
12
Holstein Kiel
21
-3
24
13
Fortuna Düsseldorf
21
-11
24
14
Eintracht Braunschweig
21
-12
24
15
1. FC Magdeburg
21
-6
23
16
SC Preußen 06 Münster
21
-7
22
17
SG Dynamo Dresden
21
-7
21
18
SpVgg Greuther Fürth
21
-20
19