Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
17
12
37
2
SV 07 Elversberg
17
16
34
3
SV Darmstadt 98
17
12
33
4
SC Paderborn 07
17
10
33
5
Hannover 96
17
8
29
6
Hertha BSC
17
5
28
7
1. FC Kaiserslautern
17
8
27
8
1. FC Nürnberg
17
-4
22
9
Karlsruher SC
17
-8
22
10
VfL Bochum
17
1
21
11
Holstein Kiel
17
-2
20
12
SC Preußen 06 Münster
17
-4
20
13
Eintracht Braunschweig
17
-9
20
14
Arminia Bielefeld
17
3
19
15
1. FC Magdeburg
17
-8
17
16
Fortuna Düsseldorf
17
-12
17
17
SpVgg Greuther Fürth
17
-18
15
18
SG Dynamo Dresden
17
-10
13