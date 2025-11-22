Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Paderborn 07
12
10
29
2
Schalke 04
12
9
27
3
SV 07 Elversberg
12
13
23
4
Hertha BSC
13
6
23
5
SV Darmstadt 98
12
8
22
6
Hannover 96
12
4
21
7
Karlsruher SC
12
1
21
8
1. FC Kaiserslautern
12
6
20
9
Arminia Bielefeld
12
7
17
10
Holstein Kiel
12
1
15
11
1. FC Nürnberg
12
-3
15
12
SC Preußen 06 Münster
12
-4
14
13
VfL Bochum
13
-3
13
14
SpVgg Greuther Fürth
12
-12
13
15
Fortuna Düsseldorf
12
-10
11
16
SG Dynamo Dresden
13
-7
10
17
Eintracht Braunschweig
13
-13
10
18
1. FC Magdeburg
12
-13
7