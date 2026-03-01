DE
Eintracht Braunschweig
13:30
SC Preußen 06 Münster
Eintracht Braunschweig
Ab 13:30 Uhr
Vs
SC Preußen 06 Münster
2. Bundesliga
Eintracht Braunschweig - SC Preußen 06 Münster

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
24
13
47
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
24
13
46
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
24
17
45
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
24
17
45
5
Hannover 96
Hannover 96
24
12
45
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
24
5
37
7
Hertha BSC
Hertha BSC
23
4
34
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
23
-2
30
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
23
-9
30
10
VfL Bochum
VfL Bochum
24
2
29
11
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
24
-11
28
12
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
24
3
27
13
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
24
-6
25
14
Holstein Kiel
Holstein Kiel
24
-6
25
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
23
-14
25
16
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
23
-8
23
17
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
23
-10
23
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
24
-20
23
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Sonntag
01. März 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Braunschweig, Deutschland
Eintracht-Stadion
Kapazität
24’474
