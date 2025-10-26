Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
10
9
24
2
SC Paderborn 07
10
8
23
3
SV 07 Elversberg
10
14
22
4
1. FC Kaiserslautern
9
7
18
5
SV Darmstadt 98
10
7
18
6
Karlsruher SC
10
4
18
7
Hannover 96
9
2
17
8
Hertha BSC
10
2
14
9
Arminia Bielefeld
10
3
13
10
Holstein Kiel
10
1
12
11
SC Preußen 06 Münster
9
-2
11
12
Eintracht Braunschweig
9
-6
10
13
Fortuna Düsseldorf
10
-9
10
14
SpVgg Greuther Fürth
10
-12
10
15
1. FC Nürnberg
9
-5
8
16
SG Dynamo Dresden
10
-5
7
17
VfL Bochum
10
-6
7
18
1. FC Magdeburg
9
-12
4