90. Minute (+6)

Fazit:

Arminia Bielefeld und der VfL Bochum trennen sich am Ende mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Nachdem die Gastgeber zur Pause verdient mit 1:0 führten, kamen die Gäste besser aus der Kabine und hatten einige Torchancen. In der 79. Minute hatte dann Uldriķis mit einem Kopfball die grosse Chance auf das 2:0, doch Horn glänzte mit einer tollen Parade auf der Linie. Im direkten Gegenzug traf dann Kwarteng zum 1:1-Ausgleich. In den letzten zehn Minuten versuchten die Ostwestfalen noch einmal alles, doch die Hausherren kamen nicht mehr gefährlich vors Tor. Durch den Punktgewinn kann der VfL fast schon den Klassenerhalt feiern. Die Bochumer haben nun sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, jedoch spielen alle drei Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 erst morgen. Bielefeld bleibt durch das Remis im Abstiegskampf und ist mit 36 Zählern auf Rang 13 und hat damit nun drei Zähler Vorsprung auf Platz 16.