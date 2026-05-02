Fazit:
Arminia Bielefeld und der VfL Bochum trennen sich am Ende mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Nachdem die Gastgeber zur Pause verdient mit 1:0 führten, kamen die Gäste besser aus der Kabine und hatten einige Torchancen. In der 79. Minute hatte dann Uldriķis mit einem Kopfball die grosse Chance auf das 2:0, doch Horn glänzte mit einer tollen Parade auf der Linie. Im direkten Gegenzug traf dann Kwarteng zum 1:1-Ausgleich. In den letzten zehn Minuten versuchten die Ostwestfalen noch einmal alles, doch die Hausherren kamen nicht mehr gefährlich vors Tor. Durch den Punktgewinn kann der VfL fast schon den Klassenerhalt feiern. Die Bochumer haben nun sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, jedoch spielen alle drei Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 erst morgen. Bielefeld bleibt durch das Remis im Abstiegskampf und ist mit 36 Zählern auf Rang 13 und hat damit nun drei Zähler Vorsprung auf Platz 16.
Spielende
Und plötzlich die Chance für den VfL! Die Gäste kombinieren sich über die linke Seite und Kwarteng zieht mit der Kugel in den Sechzehner ins Zentrum und schliesst mit rechts ab. Sein Schuss wird aber gerade noch geblockt.
Die Arminia drückt noch einmal und will hier den Sieg mit einem zweiten Treffer klar machen. Bisher bekommen die Bochumer aber noch ein Bein dazwischen.
Nach einmal werden die Gastgeber gefährlich. Nach einer Hereingabe von links von Rochelt läuft Corboz am Fünfer ein und touchiert den Ball mit der linken Schulter und bringt so den Ball gefährlich aufs kurze Eck. Sein Abschluss fliegt aber Zentimeter rechts am Pfosten vorbei.
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Noch einmal tauschen die Hausherren. Für Russo ist nun Grosser für die letzten Minuten dabei.
Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Stefano Russo
Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Maximilian Grosser
Rochelt bringt von links aus rund 23 Metern einen Ball lang und hoch an den Fünfer. Hrn passt auf und faustet das Leder sicher aus dem Sechzehner.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29