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Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
2:1
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
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Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
Beendet
2:1
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
Telalovic 47'
Rochelt 81'
Maglica 6'

2. Bundesliga
Arminia Bielefeld - SV Darmstadt 98

04.04.2026, 15:00 Uhr

90. Minute (+8)

Fazit:
Feierabend! Arminia Bielefeld kämpft sich nach frühem Rückstand zurück und schlägt Darmstadt 98 verdient mit 2:1! Den Gästen gelang ein frühes Freistoss-Tor von Maglica (7.), doch danach spielte eigentlich nur noch die Heimmannschaft. Bielefeld lief an, doch die Angriffe waren zu ungenau und erst nach dem Seitenwechsel gelang Telalović nach Vorlage von Momuluh das längst fällige 1:1 (47.). Auch danach war die Arminia spielbestimmend, wollte vor heimischer Kulisse nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder drei Punkte einfahren. Am Ende brachte der eingewechselte Rochelt (81.) die Alm zum Beben und das schwache Darmstadt bleibt damit zum dritten Mal in Serie sieglos. Nächste Woche wartet auf die Lilien das Topspiel gegen Hannover, während Bielefeld beim KSC gefordert wird. Danke fürs Mitlesen!

04.04.2026, 14:57 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende

04.04.2026, 14:56 Uhr

90. Minute (+6)

Die Zeit läuft für Arminia und Strafraumszenen der Hessen bleiben Mangelware. Bringt der Aufsteiger die drei so wichtigen Punkte im Abstiegsrennen durch?

04.04.2026, 14:54 Uhr

90. Minute (+4)

Bielefelds Joker machen ihre Sache gut und sorgen immer wieder für Entlastung durch schnelle Dribblings oder Ballgewinne.

04.04.2026, 14:53 Uhr

90. Minute (+3)

Kersken ist bei einem hohen Ball zur Stelle und packt vor Lackenmacher zu. Weil der Stürmer grenzwertig noch den Körper reinstellt, geht es sogar mit Freistoss für die Gastgeber weiter.

04.04.2026, 14:51 Uhr

90. Minute (+1)

Darmstadt bleiben noch sieben Minuten, um den späten Ausgleich zu erzielen! Doch klare Torchancen sind Mangelware, denn Bielefeld verteidigt sehr kompakt und schlägt alle Bälle weit nach vorne.

04.04.2026, 14:50 Uhr

90. Minute

Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

04.04.2026, 14:49 Uhr

90. Minute

Die Schlussphase ist in vollem Gange, doch die Nachspielzeit wird mindestens vier Minuten betragen.

04.04.2026, 14:48 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Felix Hagmann

04.04.2026, 14:48 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Christopher Lannert

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Timo
Gerach
Deutschland
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Bielefeld, Deutschland
SchücoArena
Kapazität
26'750
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