90. Minute (+8)

Fazit:

Feierabend! Arminia Bielefeld kämpft sich nach frühem Rückstand zurück und schlägt Darmstadt 98 verdient mit 2:1! Den Gästen gelang ein frühes Freistoss-Tor von Maglica (7.), doch danach spielte eigentlich nur noch die Heimmannschaft. Bielefeld lief an, doch die Angriffe waren zu ungenau und erst nach dem Seitenwechsel gelang Telalović nach Vorlage von Momuluh das längst fällige 1:1 (47.). Auch danach war die Arminia spielbestimmend, wollte vor heimischer Kulisse nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder drei Punkte einfahren. Am Ende brachte der eingewechselte Rochelt (81.) die Alm zum Beben und das schwache Darmstadt bleibt damit zum dritten Mal in Serie sieglos. Nächste Woche wartet auf die Lilien das Topspiel gegen Hannover, während Bielefeld beim KSC gefordert wird. Danke fürs Mitlesen!