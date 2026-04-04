Fazit:
Feierabend! Arminia Bielefeld kämpft sich nach frühem Rückstand zurück und schlägt Darmstadt 98 verdient mit 2:1! Den Gästen gelang ein frühes Freistoss-Tor von Maglica (7.), doch danach spielte eigentlich nur noch die Heimmannschaft. Bielefeld lief an, doch die Angriffe waren zu ungenau und erst nach dem Seitenwechsel gelang Telalović nach Vorlage von Momuluh das längst fällige 1:1 (47.). Auch danach war die Arminia spielbestimmend, wollte vor heimischer Kulisse nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder drei Punkte einfahren. Am Ende brachte der eingewechselte Rochelt (81.) die Alm zum Beben und das schwache Darmstadt bleibt damit zum dritten Mal in Serie sieglos. Nächste Woche wartet auf die Lilien das Topspiel gegen Hannover, während Bielefeld beim KSC gefordert wird. Danke fürs Mitlesen!
Spielende
Die Zeit läuft für Arminia und Strafraumszenen der Hessen bleiben Mangelware. Bringt der Aufsteiger die drei so wichtigen Punkte im Abstiegsrennen durch?
Bielefelds Joker machen ihre Sache gut und sorgen immer wieder für Entlastung durch schnelle Dribblings oder Ballgewinne.
Kersken ist bei einem hohen Ball zur Stelle und packt vor Lackenmacher zu. Weil der Stürmer grenzwertig noch den Körper reinstellt, geht es sogar mit Freistoss für die Gastgeber weiter.
Darmstadt bleiben noch sieben Minuten, um den späten Ausgleich zu erzielen! Doch klare Torchancen sind Mangelware, denn Bielefeld verteidigt sehr kompakt und schlägt alle Bälle weit nach vorne.
Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7
Die Schlussphase ist in vollem Gange, doch die Nachspielzeit wird mindestens vier Minuten betragen.
Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Felix Hagmann
Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Christopher Lannert
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27