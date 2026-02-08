DE
FR
Abonnieren
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
13:30
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Zum Fussball-Kalender
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
Ab 13:30 Uhr
Vs
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig

2. Bundesliga
Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
21
18
41
2
Schalke 04
Schalke 04
21
10
40
3
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
21
9
39
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
21
14
38
5
Hannover 96
Hannover 96
20
8
35
6
Hertha BSC
Hertha BSC
21
8
34
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
21
4
31
8
VfL Bochum
VfL Bochum
21
3
27
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
21
-6
26
10
Karlsruher SC
Karlsruher SC
20
-7
26
11
Holstein Kiel
Holstein Kiel
20
-1
24
12
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
20
-11
24
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
21
-6
23
14
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
20
-11
23
15
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
21
-7
22
16
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
20
2
21
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
21
-7
21
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
21
-20
19
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Max
Burda
Deutschland
Anstoss
Sonntag
08. Februar 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Bielefeld, Deutschland
SchücoArena
Kapazität
26’750
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen