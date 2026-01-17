DE
FR
Abonnieren
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
13:00
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
Zum Fussball-Kalender
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
Ab 13:00 Uhr
Vs
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg

2. Bundesliga
1. FC Nürnberg - SV 07 Elversberg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
17
12
37
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
17
16
34
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
17
12
33
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
17
10
33
5
Hannover 96
Hannover 96
17
8
29
6
Hertha BSC
Hertha BSC
17
5
28
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
17
8
27
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
17
-4
22
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
17
-8
22
10
VfL Bochum
VfL Bochum
17
1
21
11
Holstein Kiel
Holstein Kiel
17
-2
20
12
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
17
-4
20
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
18
-5
20
14
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
18
-11
20
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
18
-12
20
16
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
18
2
19
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
17
-18
15
18
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
17
-10
13
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Konrad
Oldhafer
Deutschland
Anstoss
Samstag
17. Januar 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Nürnberg, Deutschland
Max-Morlock-Stadion
Kapazität
50’000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen