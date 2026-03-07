Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
25
14
50
2
SV 07 Elversberg
25
18
48
3
SC Paderborn 07
24
13
46
4
SV Darmstadt 98
24
17
45
5
Hannover 96
24
12
45
6
1. FC Kaiserslautern
24
5
37
7
Hertha BSC
24
5
37
8
Karlsruher SC
24
-7
33
9
1. FC Nürnberg
24
-3
30
10
VfL Bochum
24
2
29
11
Fortuna Düsseldorf
24
-11
28
12
Arminia Bielefeld
25
2
27
13
SC Preußen 06 Münster
24
-7
26
14
SG Dynamo Dresden
24
-6
25
15
Holstein Kiel
24
-6
25
16
Eintracht Braunschweig
24
-15
25
17
1. FC Magdeburg
25
-13
23
18
SpVgg Greuther Fürth
24
-20
23