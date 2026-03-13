Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
25
14
50
2
SV Darmstadt 98
25
19
48
3
SV 07 Elversberg
25
18
48
4
SC Paderborn 07
25
13
47
5
Hannover 96
25
11
45
6
Hertha BSC
25
6
40
7
1. FC Kaiserslautern
25
4
37
8
Karlsruher SC
25
-7
34
9
VfL Bochum
25
3
32
10
Fortuna Düsseldorf
25
-10
31
11
1. FC Nürnberg
25
-4
30
12
Arminia Bielefeld
25
2
27
13
SG Dynamo Dresden
25
-6
26
14
SC Preußen 06 Münster
25
-8
26
15
Eintracht Braunschweig
25
-15
26
16
SpVgg Greuther Fürth
25
-19
26
17
Holstein Kiel
25
-8
25
18
1. FC Magdeburg
25
-13
23