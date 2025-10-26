DE
FR
Abonnieren
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
13:30
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
Zum Fussball-Kalender
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
Ab 13:30 Uhr
Vs
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster

2. Bundesliga
1. FC Magdeburg - SC Preußen 06 Münster

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
10
9
24
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
10
8
23
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
10
14
22
4
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
9
7
18
5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
10
7
18
6
Karlsruher SC
Karlsruher SC
10
4
18
7
Hannover 96
Hannover 96
9
2
17
8
Hertha BSC
Hertha BSC
10
2
14
9
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
10
3
13
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
10
1
12
11
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
9
-2
11
12
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
9
-6
10
13
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
10
-9
10
14
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
10
-12
10
15
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
9
-5
8
16
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
10
-5
7
17
VfL Bochum
VfL Bochum
10
-6
7
18
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
9
-12
4
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Robert
Kampka
Deutschland
Anstoss
Sonntag
26. Oktober 2025 um 13:30 Uhr
Stadion
Magdeburg, Deutschland
MDCC-Arena
Kapazität
27’250
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen