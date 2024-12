90. Minute (+5)

Fazit:

Der 1. FC Magdeburg und der SC Paderborn 07 trennen sich am 16. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Nach der Pause setzten die Ostwestfalen zunächst ihre Ballbesitz- und Feldvorteile fort und kamen durch Bilbija, der aus spitzem Winkel knapp verfehlte, zur ersten Chance (49.). In einem intensiven, aber zerfahrenen Match wurden die Sachsen-Anhalter zunehmend aktiver und gingen in Führung: Einen Aussetzer des SCP-Keepers Boevink bestrafte Hercher (57.). Daraufhin hatte die Titz-Auswahl das Momentum auf ihrer Seite und erarbeitete sich durch Atik eine Möglichkeit zum zweiten Treffer (63.). Eher aus heiterem Himmel glich Paderborn aus: Einen durch Heimtorhüter Reimann verursachten Strafstoss verwandelte Obermair sicher (69.). Danach gab es beiden Seiten keine zwingenden Szenen mehr. Der 1. FC Magdeburg, der ohne Heimsieg bleibt, beendet die Hinrunde am Freitag mit einem Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf. Der SC Paderborn 07, der Rang eins im Laufe des Wochenendes noch verlieren könnte, empfängt am Samstag den Karlsruher SC. Einen schönen Tag noch!