Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
24
13
47
2
SC Paderborn 07
24
13
46
3
SV Darmstadt 98
24
17
45
4
SV 07 Elversberg
24
17
45
5
Hannover 96
24
12
45
6
1. FC Kaiserslautern
24
5
37
7
Hertha BSC
23
4
34
8
1. FC Nürnberg
23
-2
30
9
Karlsruher SC
23
-9
30
10
VfL Bochum
24
2
29
11
Fortuna Düsseldorf
24
-11
28
12
Arminia Bielefeld
24
3
27
13
SG Dynamo Dresden
24
-6
25
14
Holstein Kiel
24
-6
25
15
Eintracht Braunschweig
23
-14
25
16
SC Preußen 06 Münster
23
-8
23
17
1. FC Magdeburg
23
-10
23
18
SpVgg Greuther Fürth
24
-20
23