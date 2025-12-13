Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
15
12
34
2
SV 07 Elversberg
15
15
30
3
SV Darmstadt 98
15
11
29
4
SC Paderborn 07
15
6
29
5
Hannover 96
15
9
28
6
Hertha BSC
16
5
27
7
1. FC Kaiserslautern
15
9
26
8
Karlsruher SC
15
-4
21
9
VfL Bochum
15
1
19
10
SC Preußen 06 Münster
15
-3
19
11
1. FC Nürnberg
15
-4
19
12
Arminia Bielefeld
15
3
17
13
Eintracht Braunschweig
16
-10
17
14
Holstein Kiel
15
-3
16
15
SpVgg Greuther Fürth
16
-17
15
16
Fortuna Düsseldorf
15
-12
14
17
SG Dynamo Dresden
16
-9
13
18
1. FC Magdeburg
15
-9
13