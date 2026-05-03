90. Minute (+8)

Fazit:

Der 1. FC Magdeburg holt die ersehnten Bigpoints im Tabellenkeller und schlägt Hertha BSC Berlin mit 1:0! Nachdem die Hausherren im ersten Durchgang tonangebend waren und durch einen Pfostenschuss von Ulrich die beste Chance hatten, waren nach dem Wechsel die Gäste aktiver, kamen aber nur ganz selten wirklich zum Abschluss. Für den Treffer des Tages sorgte nach einer guten Stunde dann Laurin Ulrich, der nach starker Nollenberger-Vorarbeit aus kurzer Distanz traf. In der Folge waren die Gastgeber unheimlich passiv und überliessen der Hertha das Spiel. Aus sehr viel Ballbesitz und etlichen guten Situationen im letzten Drittel konnten die Hauptstädter aber keinen einzigen gefährlichen Torschuss kreieren. So jubelt am Ende die Elf von Petrik Sander, die damit in der Tabelle Düsseldorf und Braunschweig überflügelt und auf Rang 14 klettert. Am nächsten Wochenende ist der FCM dann samstags bei Holstein Kiel gefordert und die Hertha hat am Sonntag Greuther Fürth zu Gast. Tschüss aus Magdeburg und noch einen schönen Sonntag.