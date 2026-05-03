Fazit:
Der 1. FC Magdeburg holt die ersehnten Bigpoints im Tabellenkeller und schlägt Hertha BSC Berlin mit 1:0! Nachdem die Hausherren im ersten Durchgang tonangebend waren und durch einen Pfostenschuss von Ulrich die beste Chance hatten, waren nach dem Wechsel die Gäste aktiver, kamen aber nur ganz selten wirklich zum Abschluss. Für den Treffer des Tages sorgte nach einer guten Stunde dann Laurin Ulrich, der nach starker Nollenberger-Vorarbeit aus kurzer Distanz traf. In der Folge waren die Gastgeber unheimlich passiv und überliessen der Hertha das Spiel. Aus sehr viel Ballbesitz und etlichen guten Situationen im letzten Drittel konnten die Hauptstädter aber keinen einzigen gefährlichen Torschuss kreieren. So jubelt am Ende die Elf von Petrik Sander, die damit in der Tabelle Düsseldorf und Braunschweig überflügelt und auf Rang 14 klettert. Am nächsten Wochenende ist der FCM dann samstags bei Holstein Kiel gefordert und die Hertha hat am Sonntag Greuther Fürth zu Gast. Tschüss aus Magdeburg und noch einen schönen Sonntag.
Spielende
Krattenmacher will nach einem leichten Kontakt von Mathisen auf der Strafraumkante nochmal einen Elfmeter haben, doch auch das war viel zu wenig.
Reimann fängt die nächste Cuisance-Flanke sicher ab und schlägt die Kugel lang nach vorne. Noch 90 Sekunden.
Für die Hausherren tun sich nun teilweise riesige Räume auf, weil Hertha alles nach vorne wirft. Sämtliche Kontermöglichkeiten des FCM versanden aber schon im Ansatz.
Jetzt kombiniert die Hertha sich tatsächlich mit einigen schnellen Pässen mal durch und Dudziak taucht links in der Box auf. Der Abschluss aus 13 Metern kommt sofort, doch wieder ist noch ein Magdeburger im Weg.
Sieben Minuten gibt's obendrauf! Cuisance versucht es nochmal aus der Distanz und schiesst diesmal auch niemanden an, jagt die Kugel aber auch zwei Meter über das Tor von Dominik Reimann.
Nachspielzeit: Es werden 7 Minuten nachgespielt.
Brekalos Eckball kommt scharf auf den ersten Pfosten, wird dort aber umgehend aus der Gefahrenzone geköpft.
Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Noah Pesch
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29