1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
18:30
Hannover 96
Hannover 96
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
Ab 18:30 Uhr
Vs
Hannover 96
Hannover 96

2. Bundesliga
1. FC Magdeburg - Hannover 96

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
19
12
39
2
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
19
14
37
3
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
19
9
36
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
19
15
35
5
Hannover 96
Hannover 96
19
7
32
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
19
10
31
7
Hertha BSC
Hertha BSC
19
5
30
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
19
-6
26
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
19
-5
25
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
19
0
24
11
VfL Bochum
VfL Bochum
19
1
23
12
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
19
-12
21
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
19
2
20
14
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
19
-6
20
15
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
19
-7
20
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
19
-12
20
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
19
-7
19
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
19
-20
16
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Timo
Gansloweit
Deutschland
Anstoss
Freitag
30. Januar 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Magdeburg, Deutschland
MDCC-Arena
Kapazität
30’098
      Meistgelesen