Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
29
16
58
2
SC Paderborn 07
29
17
57
3
SV 07 Elversberg
30
20
55
4
Hannover 96
29
14
53
5
SV Darmstadt 98
29
16
50
6
Hertha BSC
29
9
47
7
1. FC Kaiserslautern
30
5
46
8
Karlsruher SC
30
-9
40
9
1. FC Nürnberg
29
-2
37
10
VfL Bochum
29
2
36
11
Holstein Kiel
30
-4
35
12
SG Dynamo Dresden
29
0
32
13
Arminia Bielefeld
29
-2
31
14
Fortuna Düsseldorf
29
-18
31
15
1. FC Magdeburg
29
-9
30
16
Eintracht Braunschweig
29
-18
30
17
SpVgg Greuther Fürth
29
-21
30
18
SC Preußen 06 Münster
29
-16
28