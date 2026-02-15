Mannschaft
SP
TD
PT
1
SV Darmstadt 98
22
18
42
2
SV 07 Elversberg
22
15
41
3
Hannover 96
22
11
41
4
Schalke 04
21
10
40
5
SC Paderborn 07
21
9
39
6
Hertha BSC
22
7
34
7
1. FC Kaiserslautern
22
5
34
8
1. FC Nürnberg
22
-2
29
9
VfL Bochum
21
3
27
10
Karlsruher SC
22
-11
27
11
Fortuna Düsseldorf
22
-11
25
12
Eintracht Braunschweig
22
-12
25
13
Arminia Bielefeld
21
3
24
14
Holstein Kiel
21
-3
24
15
1. FC Magdeburg
21
-6
23
16
SC Preußen 06 Münster
22
-7
23
17
SG Dynamo Dresden
22
-8
21
18
SpVgg Greuther Fürth
22
-21
19