1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
13:00
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
Ab 13:00 Uhr
Vs
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07

2. Bundesliga
1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
23
13
46
2
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
24
17
45
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
23
17
44
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
23
12
43
5
Hannover 96
Hannover 96
23
11
42
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
23
6
37
7
Hertha BSC
Hertha BSC
23
4
34
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
23
-2
30
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
23
-9
30
10
VfL Bochum
VfL Bochum
24
2
29
11
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
24
-11
28
12
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
23
4
27
13
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
24
-6
25
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
23
-14
25
15
Holstein Kiel
Holstein Kiel
23
-6
24
16
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
23
-8
23
17
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
23
-10
23
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
23
-20
22
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Florian
Exner
Deutschland
Anstoss
Samstag
28. Februar 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Kaiserslautern, Deutschland
Fritz-Walter-Stadion
Kapazität
49’780
      Meistgelesen