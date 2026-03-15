Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
25
14
50
2
SV Darmstadt 98
26
19
49
3
SV 07 Elversberg
26
16
48
4
SC Paderborn 07
26
13
48
5
Hannover 96
25
11
45
6
Hertha BSC
26
6
41
7
1. FC Kaiserslautern
25
4
37
8
Karlsruher SC
25
-7
34
9
VfL Bochum
26
3
33
10
1. FC Nürnberg
26
-3
33
11
Fortuna Düsseldorf
26
-11
31
12
Eintracht Braunschweig
26
-14
29
13
SpVgg Greuther Fürth
26
-17
29
14
Arminia Bielefeld
26
2
28
15
SG Dynamo Dresden
25
-6
26
16
SC Preußen 06 Münster
25
-8
26
17
Holstein Kiel
26
-9
25
18
1. FC Magdeburg
26
-13
24