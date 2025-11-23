Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Paderborn 07
13
8
29
2
Schalke 04
13
9
28
3
SV Darmstadt 98
13
10
25
4
Hannover 96
13
6
24
5
SV 07 Elversberg
12
13
23
6
Hertha BSC
13
6
23
7
Karlsruher SC
12
1
21
8
1. FC Kaiserslautern
12
6
20
9
Arminia Bielefeld
12
7
17
10
Holstein Kiel
12
1
15
11
1. FC Nürnberg
12
-3
15
12
SC Preußen 06 Münster
13
-4
15
13
Fortuna Düsseldorf
13
-9
14
14
VfL Bochum
13
-3
13
15
SpVgg Greuther Fürth
13
-14
13
16
SG Dynamo Dresden
13
-7
10
17
Eintracht Braunschweig
13
-13
10
18
1. FC Magdeburg
13
-14
7