1. FC Kaiserslautern
20:30
Hertha BSC
1. FC Kaiserslautern
Ab 20:30 Uhr
Vs
Hertha BSC
2. Bundesliga
1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
11
9
26
2
Schalke 04
Schalke 04
11
8
24
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
11
14
23
4
Hannover 96
Hannover 96
11
5
21
5
Karlsruher SC
Karlsruher SC
11
5
21
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
11
7
20
7
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
11
7
19
8
Hertha BSC
Hertha BSC
11
4
17
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
12
-3
15
10
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
11
3
14
11
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
12
-4
14
12
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
12
-12
13
13
Holstein Kiel
Holstein Kiel
11
0
12
14
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
11
-9
11
15
VfL Bochum
VfL Bochum
11
-4
10
16
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
11
-10
10
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
12
-8
7
18
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
11
-12
7
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
08. November 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Kaiserslautern, Deutschland
Fritz-Walter-Stadion
Kapazität
49’780
