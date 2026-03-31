Nati-Gegner: «Das Schlimmste, was mir je passiert ist»

Norwegen-Star spricht über seine grösste Schrecksekunde

Er ist Haalands Sturmpartner beim heutigen Nati-Gegner: Alexander Sörloth hatte im Herbst entscheidenden Anteil an der überragenden WM-Qualifikation der Norweger und dürfte auch gegen die Schweiz mit von der Partie sein. Im Januar hatte der Stürmer von Atlético Madrid aber eine Schrecksekunde zu überstehen: Beim Ligaspiel gegen Levante stiess er hart mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde zu. Diese musste mit 15 Stichen genäht werden. «Es ist wahrscheinlich das Schlimmste, was mir je passiert ist», blickt der 30-Jährige nun im Interview mit der norwegischen Zeitung «Dagbladet» zurück. Geblieben ist eine Narbe in der linken Gesichtshälfte. «Jetzt habe ich offiziell eine schöne und eine etwas weniger schöne Seite», fügt Sörloth scherzhaft hinzu.