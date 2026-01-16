Im Sommer wechselte Giacomo Raspadori für über 20 Millionen Franken zu Atlético Madrid. Wirklich glücklich wurde er bei seiner ersten Station ausserhalb Italiens aber nicht. Nun kehrt er in seine Heimat zurück.

Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo verstärkt sich weiter: Die Lombarden holen Offensivspieler Giacomo Raspadori von Atlético Madrid, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Sowohl bei der Ablösesumme als auch bei der Vertragsdauer hält sich Atalanta bedeckt. Gemäss dem Portal «Transfermarkt» sollen aber rund 20 Millionen Franken nach Madrid fliessen – ähnlich viel wie Atlético im Sommer für den 25-Jährigen an Napoli bezahlt hat. Dafür bindet «La Dea» die Neuverpflichtung offenbar bis im Sommer 2030 an sich.

Mit dem Abgang aus Madrid kehrt Raspadori in sein Heimatland zurück – und in die Liga, in der er seine grössten Erfolge feierte: In seinen drei Saisons bei Napoli kürte er sich zweimal zum italienischen Meister. Im letzten Sommer folgte dann der Wechsel zu Atlético Madrid.

Bei seiner ersten Station ausserhalb Italiens konnte sich der 45-fache italienische Nationalspieler aber nicht wirklich durchsetzen: In der spanischen Hauptstadt kam er in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend nur zu 15 Einsätzen, davon vier von Beginn weg. Der Wechsel zu Bergamo dürfte für Raspadori also auch mit der Hoffnung auf mehr Spielpraxis verbunden sein.

