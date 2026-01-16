DE
FR
Abonnieren

In Spanien nur zweite Wahl
Atalanta verpflichtet italienischen Nationalspieler

Im Sommer wechselte Giacomo Raspadori für über 20 Millionen Franken zu Atlético Madrid. Wirklich glücklich wurde er bei seiner ersten Station ausserhalb Italiens aber nicht. Nun kehrt er in seine Heimat zurück.
Publiziert: 10:09 Uhr
Kommentieren
1/4
Der italienische Nationalspieler Giacomo Raspadori wechselt zurück in sein Heimatland und unterschreibt bei Atalanta Bergamo.
Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo verstärkt sich weiter: Die Lombarden holen Offensivspieler Giacomo Raspadori von Atlético Madrid, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Sowohl bei der Ablösesumme als auch bei der Vertragsdauer hält sich Atalanta bedeckt. Gemäss dem Portal «Transfermarkt» sollen aber rund 20 Millionen Franken nach Madrid fliessen – ähnlich viel wie Atlético im Sommer für den 25-Jährigen an Napoli bezahlt hat. Dafür bindet «La Dea» die Neuverpflichtung offenbar bis im Sommer 2030 an sich.

Mit dem Abgang aus Madrid kehrt Raspadori in sein Heimatland zurück – und in die Liga, in der er seine grössten Erfolge feierte: In seinen drei Saisons bei Napoli kürte er sich zweimal zum italienischen Meister. Im letzten Sommer folgte dann der Wechsel zu Atlético Madrid.

Bei seiner ersten Station ausserhalb Italiens konnte sich der 45-fache italienische Nationalspieler aber nicht wirklich durchsetzen: In der spanischen Hauptstadt kam er in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend nur zu 15 Einsätzen, davon vier von Beginn weg. Der Wechsel zu Bergamo dürfte für Raspadori also auch mit der Hoffnung auf mehr Spielpraxis verbunden sein.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Serie A
Serie A
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Serie A
        Serie A
        Atalanta Bergamo
        Atalanta Bergamo
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers