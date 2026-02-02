Bei Olympique Marseille ist Ulisses Garcia in der Hinrunde kaum zum Einsatz gekommen. In der Hoffnung auf mehr Spielpraxis wechselt der 30-Jährige nun nach Italien.

Aus Südfrankreich in die Emilia-Romagna: Ulisses Garcia (30) wird von Olympique Marseille für ein halbes Jahr nach Sassuolo ausgeliehen. Beim Zehnten der italienischen Serie A soll der Linksverteidiger Spielpraxis sammeln – und sich damit für den Schweizer WM-Kader aufdrängen? Seinen letzten Einsatz im Trikot der Nationalmannschaft bestritt er im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen Mexiko (4:2).

Seither war er nicht mehr erste Wahl, auch nicht im Klub: Für Olympique Marseille stand er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur sechsmal auf dem Platz. Seit Dezember hat er nicht einmal mehr im Kader gestanden.

Auch ein fixer Wechsel nach Sassuolo

Den gleichen Weg wie Garcia geht Darryl Bakola: Der 18-jährige Franzose wechselt ebenfalls von Marseille nach Sassuolo – im Gegensatz zum Schweizer allerdings fix. Für den Offensivspieler soll der Serie-A-Klub rund neun Millionen Franken nach Marseille überweisen.

