DE
FR
Abonnieren

In Marseille nur zweite Wahl
Nati-Verteidiger wechselt leihweise nach Italien

Bei Olympique Marseille ist Ulisses Garcia in der Hinrunde kaum zum Einsatz gekommen. In der Hoffnung auf mehr Spielpraxis wechselt der 30-Jährige nun nach Italien.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/2
Vorerst keine Auftritte mehr im Marseille-Trikot: Ulisses Garcia wechselt nach Italien.
Foto: Getty Images

Aus Südfrankreich in die Emilia-Romagna: Ulisses Garcia (30) wird von Olympique Marseille für ein halbes Jahr nach Sassuolo ausgeliehen. Beim Zehnten der italienischen Serie A soll der Linksverteidiger Spielpraxis sammeln – und sich damit für den Schweizer WM-Kader aufdrängen? Seinen letzten Einsatz im Trikot der Nationalmannschaft bestritt er im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen Mexiko (4:2).

Seither war er nicht mehr erste Wahl, auch nicht im Klub: Für Olympique Marseille stand er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur sechsmal auf dem Platz. Seit Dezember hat er nicht einmal mehr im Kader gestanden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Auch ein fixer Wechsel nach Sassuolo

Den gleichen Weg wie Garcia geht Darryl Bakola: Der 18-jährige Franzose wechselt ebenfalls von Marseille nach Sassuolo – im Gegensatz zum Schweizer allerdings fix. Für den Offensivspieler soll der Serie-A-Klub rund neun Millionen Franken nach Marseille überweisen.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Sassuolo Calcio
        Sassuolo Calcio
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers