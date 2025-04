Damian Seiler Video-Redaktor Sport

Peter Knäbel (58) kandidiert für das SFV-Präsidentschaftsamt. Blick begleitet den früheren Bundesliga-Manager an jenen Ort, an dem er 1998 erstmals Schweizer Fussball-Boden betreten hat. Auf der Winterthurer Schützenwiese hat der spätere HSV- und Schalke-Manager die vielleicht wichtigste Schule seines Lebens absolviert. Follow me – der Blick hinter die Kulisse.