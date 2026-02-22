DE
Fussball: Partizan-Fans zünden Gästesektor an
Im Belgrad-Derby
Partizan-Fans zünden Gästesektor an
Anhänger von Partizan Belgrad stecken im Stadt-Derby Sitze im Gästesektor in Brand. Die Partie wird trotzdem zu Ende gespielt.
Publiziert: 22.02.2026 um 23:53 Uhr
