DE
FR
Abonnieren

Im Belgrad-Derby
Partizan-Fans zünden Gästesektor an

Anhänger von Partizan Belgrad stecken im Stadt-Derby Sitze im Gästesektor in Brand. Die Partie wird trotzdem zu Ende gespielt.
Publiziert: 22.02.2026 um 23:53 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen