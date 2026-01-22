HSV holt Norweger für offene Goalie-Position

Die offene Torhüterposition beim HSV ist neu besetzt: Sander Tangvik stösst von Trondheim zu den Hamburgern und wird Teamkollege des Schweizer Nationalspielers Miro Muheim.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der Hamburger SV reagiert auf das vorzeitige Ende der Leihe von Torhüter Daniel Peretz (25) und verpflichtet Sander Tangvik. Der 23-Jährige kommt vom norwegischen Klub Rosenborg Trondheim und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

«Sander bringt mit seiner Grösse, Reichweite und Athletik ideale Voraussetzungen für die Torhüterposition mit. Darüber hinaus ist er reaktionsschnell auf der Linie und mutig in der Raumverteidigung», sagt Sportdirektor Claus Costa über Tangvik, der im November 2025 erstmals für die norwegische Nationalmannschaft aufgeboten wurde. Die Ablösesumme soll sich Berichten zufolge auf rund 2,5 Millionen Euro belaufen.

