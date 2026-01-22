HSV holt Norweger für offene Goalie-Position

Der Hamburger SV reagiert auf das vorzeitige Ende der Leihe von Torhüter Daniel Peretz (25) und verpflichtet Sander Tangvik. Der 23-Jährige kommt vom norwegischen Klub Rosenborg Trondheim und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.
«Sander bringt mit seiner Grösse, Reichweite und Athletik ideale Voraussetzungen für die Torhüterposition mit. Darüber hinaus ist er reaktionsschnell auf der Linie und mutig in der Raumverteidigung», sagt Sportdirektor Claus Costa über Tangvik, der im November 2025 erstmals für die norwegische Nationalmannschaft aufgeboten wurde. Die Ablösesumme soll sich Berichten zufolge auf rund 2,5 Millionen Euro belaufen.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!