HSV macht Abgang offiziell
Hefti zieht es in die MLS – zu einem Schweizer Trainer

Der Schweizer Verteidiger wechselt nach Washington zu DC United. Dort trifft er auf René Weiler, der seit letztem Sommer Trainer des US-Klubs ist.
Publiziert: vor 43 Minuten
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Silvan Hefti spielt neu in den USA.
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der 28-jährige Verteidiger Silvan Hefti wechselt vom Hamburger SV nach Washington zu DC United in die Major League Soccer. Hefti unterschreibt in Washington bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Trainer bei DC United ist seit letztem Sommer der Winterthurer René Weiler.

Hefti spielte anderthalb Jahre lang in der Bundesliga beim HSV; in der aktuellen Saison gelangte er aber nicht mehr zum Einsatz und wurde auch nicht mehr aufgeboten. Für Hefti, der vor anderthalb Jahren für 1,5 Mio. Euro aus Italien (Genua) gekommen war, erhielten die Hamburger als Ablöse noch 150'000 Euro.

