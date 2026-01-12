DE
Hat Jahrgang 2009
Aston Villa verpflichtet Stürmer-Talent an seinem Geburtstag

Brian Madjo wird 17 und erfüllt sich einen Traum: Das englisch-luxemburgische Stürmer-Talent unterschreibt bei Aston Villa, dem Drittplatzierten der Premier League, einen Vertrag und wechselt für über 10 Millionen Franken von Metz auf die Insel.
Publiziert: vor 41 Minuten
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Brian Madjio (r., hier im Luxemburg-Testspiel gegen die Schweiz) wechselt für über 10 Millionen Franken zu Aston Villa.
Darum gehts

  • Brian Madjo unterschreibt mit 17 Vertrag bei Aston Villa
  • Über 10 Millionen Franken für Wechsel von Metz nach England
  • Marktwert 4 Millionen Franken laut «Transfermarkt»
Gian Andrea Achermann

Ein schöneres Geburtstagsgeschenk gibt es kaum: An seinem 17. Geburtstag unterschreibt das englisch-luxemburgische Stürmer-Talent, Brian Madjo einen Vertrag bei Aston Villa, dem Drittplatzierten der Premier League.

Der 2009 geborene Madjo hat in seiner Karriere bereits die Nachwuchsstufen der Jugendakademie von Metz durchlaufen und debütierte im vergangenen August sogar in der Profimannschaft des Ligue-1-Aufsteigers. Für über 10 Millionen Franken wechselt er nun auf die Insel. Mit einem Marktwert von 4 Millionen Franken gehört er gemäss «Transfermarkt» zu den wertvollsten Spielern seines Jahrgangs.

In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Aston Villa
Aston Villa
FC Metz
FC Metz
Ligue 1
Ligue 1
