Brian Madjo wird 17 und erfüllt sich einen Traum: Das englisch-luxemburgische Stürmer-Talent unterschreibt bei Aston Villa, dem Drittplatzierten der Premier League, einen Vertrag und wechselt für über 10 Millionen Franken von Metz auf die Insel.

Darum gehts Brian Madjo unterschreibt mit 17 Vertrag bei Aston Villa

Über 10 Millionen Franken für Wechsel von Metz nach England

Marktwert 4 Millionen Franken laut «Transfermarkt» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Ein schöneres Geburtstagsgeschenk gibt es kaum: An seinem 17. Geburtstag unterschreibt das englisch-luxemburgische Stürmer-Talent, Brian Madjo einen Vertrag bei Aston Villa, dem Drittplatzierten der Premier League.

Der 2009 geborene Madjo hat in seiner Karriere bereits die Nachwuchsstufen der Jugendakademie von Metz durchlaufen und debütierte im vergangenen August sogar in der Profimannschaft des Ligue-1-Aufsteigers. Für über 10 Millionen Franken wechselt er nun auf die Insel. Mit einem Marktwert von 4 Millionen Franken gehört er gemäss «Transfermarkt» zu den wertvollsten Spielern seines Jahrgangs.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen