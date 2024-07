Hättest du ihn erkannt? Dieser Fussball-Star überrascht Fans bei Amateur-Spiel

Sein grösster Erfolg bisher ist sicherlich der Puskas-Award im Jahre 2020. Nun überrascht dieser Tottenham-Star seine Fans in Südkorea während einem Amateur-Spiel. Doch auch in seinen Ferien zeigt Heung-min Son, was er drauf hat.