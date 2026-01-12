West-Ham-Spieler will zurück in die Heimat

Lucas Paqueta plant eine Rückkehr nach Brasilien. Der 28-jährige Spieler von West Ham United möchte wieder für seinen Jugendklub Flamengo spielen. Während Flamengo zugestimmt haben soll, zögert West Ham offenbar noch.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Lucas Paqueta (28) will zurück in seine Heimat Brasilien. Genauer gesagt liebäugelt der Mittelfeldmotor von West Ham United mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Flamengo. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsstufen und machte erstmals europäische Topklubs auf sich aufmerksam.

Während mit den Brasilianern bereits eine Einigung bestehen soll, sei sein aktueller Arbeitgeber West Ham von einem Wechsel noch nicht überzeugt. Das berichtet Transferguru Fabrizio Romano. Gespräche mit dem Premier-League-Klub sollen aber stattfinden.

