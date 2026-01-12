West-Ham-Spieler will zurück in die Heimat

Darum gehts
- Lucas Paqueta plant Rückkehr zu Jugendklub Flamengo in Brasilien
- West Ham United ist bisher gegen einen Transfer der Mittelfeldspielers
- Paqueta ist 28 Jahre alt und durchlief alle Flamengo-Nachwuchsstufen
Lucas Paqueta (28) will zurück in seine Heimat Brasilien. Genauer gesagt liebäugelt der Mittelfeldmotor von West Ham United mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Flamengo. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsstufen und machte erstmals europäische Topklubs auf sich aufmerksam.
Während mit den Brasilianern bereits eine Einigung bestehen soll, sei sein aktueller Arbeitgeber West Ham von einem Wechsel noch nicht überzeugt. Das berichtet Transferguru Fabrizio Romano. Gespräche mit dem Premier-League-Klub sollen aber stattfinden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!