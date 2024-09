Bayern München empfängt am Samstag Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Topspiel. Die Bayern sind in Topform, während Leverkusens Defensive schwächelt. Über 200 Länder übertragen das Spiel, das Interesse an Tickets ist riesig.

Kurz zusammengefasst Bayern empfängt Leverkusen zum Gigantenduell der Bundesliga

Xhaka kritisiert eigene Defensive vor dem Treffen mit der Münchner Tormaschine

351'000 Ticketanfragen für 75.024 Plätze in der Allianz Arena

Tabellenerster gegen Zweiter, amtierender Meister gegen Rekordmeister, Tormaschine der Liga gegen das Team mit den zweitmeisten Toren – die Bundesliga lädt am Samstag zum aktuellen Gigantenduell im deutschen Fussball. Bayern München empfängt mitten im Oktoberfest Bayer Leverkusen. Während die Bayern im Februar noch chancenlos 0:3 in Leverkusen untergingen, sehen die Vorzeichen über sieben Monate später anders aus.

Und der erste Leverkusener, der nach dem knappen 4:3-Last-Minute-Sieg gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende den Mahnfinger hob, war Nati-Captain Granit Xhaka: «Wir nennen uns selbst eine Spitzenmannschaft. Aber eine Spitzenmannschaft bekommt in 45 Minuten keine drei Tore.» Und nahm auch gleich seine Mitspieler in die Pflicht. «Zur Defensive gehören elf Spieler, nicht nur ein oder zwei. Wir müssen an der Defensive noch sehr viel arbeiten», sagt Xhaka, der erwartungsgemäss in der Startelf steht gegen die Bayern.

Bayrische Torfabrik gegen anfällige Leverkusener

Xhakas Einschätzung wird auch klar von der Statistik unterstrichen: Während die Leverkusener Defensive in der kompletten letzten Saison gerade mal 24 Gegentore zuliess in der Liga, sind es nun bereits neun Tore in vier Spielen. Trainer Xabi Alonso bestätigt die Rundumkritik von Xhaka vor dem Topspiel: Ohne eine Änderung dieses Zustands werde man in dieser Saison nichts Grosses gewinnen.

Im letzten Aufeinandertreffen zwischen Leverkusen und Bayern gingen die Münchner chancenlos gegen Xhaka & Co. mit 0:3 unter. Foto: TOTO MARTI 1/7

Ganz anders sieht es beim Gegner aus. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany legen die Bayern einen überragenden Saisonstart hin: Sechs Pflichtspiele in allen Wettbewerben, sechs Siege, 29 (!) geschossene Tore.

Zwei Mega-Talente im Fokus

Unter dem Spitznamen «Wusiala» begeistern die Freunde Jamal Musiala und Florian Wirtz als Offensivduo in der deutschen Nationalmannschaft, gelten als Jahrhunderttalente. Beides Genies mit dem Ball, beide 21 Jahre alt, beide unverzichtbar im Offensivspiel ihrer Teams, beide mit einem Marktwert von je 130 Millionen Franken und beide in Topform. Musiala hat in sechs Pflichtspielen für Bayern schon drei Tore und drei Assists auf dem Konto. Bei Wirtz sind es in sieben Pflichtspielen sechs Tore und ein Assist.

Weltweiter Hype um diese Partie

Die beiden Jungstars stehen am Samstag mit ihren Mitspielern und Trainern im Fokus der ganzen Welt. Über 200 Länder übertragen das Bundesliga-Topspiel aus der Allianz Arena ab 18.30 Uhr. Das Stadion ist derweil wenig überraschend komplett ausverkauft. Wie der «Kicker» in dieser Woche berichtet, musste Bayern München schon am 25. Juli das Ticketportal für dieses Duell schliessen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten die Münchner 351’000 Ticketanfragen für die 75.024 Plätze in der Arena. Auf dem Schwarzmarkt werden Tickets für bis zu 6000 Euro angeboten.