Gespräche sollen laufen
Schnappt sich Inter einen Liverpool-Star?

Inter Mailand hat ein Auge auf Liverpools Mittelfeldspieler Curtis Jones geworfen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano laufen bereits Gespräche zwischen den beiden Klubs.
Publiziert: vor 20 Minuten
Curtis Jones ist bei Inter derzeit hoch im Kurs.
Foto: keystone-sda.ch
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Es finden derzeit Gespräche zwischen dem FC Liverpool und Inter Mailand statt. Der Grund: Die Nerazzurri schielen auf Mittelfeld-Talent Curtis Jones (25). Transferguru Fabrizio Romano berichtet, dass der Engländer auf Leihbasis zu den Mailändern stossen könnte.

Dass Inter einen Mittelfeldspieler verpflichten will, habe vor allem mit dem bevorstehenden Abgang von Davide Frattesi zu tun. Da stehe der Serie-A-Tabellenführer in Verhandlungen mit Nottingham Forrest. Entsprechend seien die Gespräche zwischen Inter und Liverpool noch in vollem Gange.

