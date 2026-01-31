Es finden derzeit Gespräche zwischen dem FC Liverpool und Inter Mailand statt. Der Grund: Die Nerazzurri schielen auf Mittelfeld-Talent Curtis Jones (25). Transferguru Fabrizio Romano berichtet, dass der Engländer auf Leihbasis zu den Mailändern stossen könnte.
Dass Inter einen Mittelfeldspieler verpflichten will, habe vor allem mit dem bevorstehenden Abgang von Davide Frattesi zu tun. Da stehe der Serie-A-Tabellenführer in Verhandlungen mit Nottingham Forrest. Entsprechend seien die Gespräche zwischen Inter und Liverpool noch in vollem Gange.
