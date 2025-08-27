DE
EFL Cup: Manchester United scheitert dramatisch an Viertligist
Ganz Grimsby stürmt den Platz
Mbeumo scheitert mit dem 26. (!) Penalty an der Latte
Manchester United scheitert im Ligacup dramatisch am Viertligisten aus Grimsby. Erst der 26. Penalty bringt die Entscheidung.
Publiziert: 27.08.2025 um vor 9 Minuten
