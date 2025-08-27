DE
Ganz Grimsby stürmt den Platz
Mbeumo scheitert mit dem 26. (!) Penalty an der Latte

Manchester United scheitert im Ligacup dramatisch am Viertligisten aus Grimsby. Erst der 26. Penalty bringt die Entscheidung.
Publiziert: 27.08.2025
