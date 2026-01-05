West Ham holt Stürmer aus der Serie A

West Ham hat einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Valentin «Taty» Castellanos (27) kommt von Lazio Rom zu den Hammers, knapp 30 Millionen Euro blättert der Premier-Ligist für den Argentinier hin.
In 98 Partien für den Serie-A-Klub war Castellanos seit Sommer 2023 an 38 Toren beteiligt, 22 davon hat er selbst erzielt. Lazio erzielt mit diesem Verkauf einen Gewinn von rund 10 Millionen Euro.
West Ham hat einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Valentin «Taty» Castellanos (27) kommt von Lazio Rom zu den Hammers, knapp 30 Millionen Euro blättert der Premier-Ligist für den Argentinier hin.

In 98 Partien für den Serie-A-Klub war Castellanos seit Sommer 2023 an 38 Toren beteiligt, 22 davon hat er selbst erzielt. Lazio erzielt mit diesem Verkauf einen Gewinn von rund 10 Millionen Euro.
