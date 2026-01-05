West Ham holt Stürmer aus der Serie A

Taty Castellanos wechselt von Lazio Rom zu West Ham in die Premier League. Der Argentinier kostet rund 30 Millionen Euro.

Cédric Heeb Redaktor Sport

West Ham hat einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Valentin «Taty» Castellanos (27) kommt von Lazio Rom zu den Hammers, knapp 30 Millionen Euro blättert der Premier-Ligist für den Argentinier hin.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In 98 Partien für den Serie-A-Klub war Castellanos seit Sommer 2023 an 38 Toren beteiligt, 22 davon hat er selbst erzielt. Lazio erzielt mit diesem Verkauf einen Gewinn von rund 10 Millionen Euro.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen