Tottenham schmeisst Trainer Frank raus

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Thomas Frank (52) ist nicht mehr länger Tottenham-Trainer. Der amtierende Europa-League-Sieger gibt die Trennung am Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen Newcastle United am Dienstagabend bekannt.

Der Däne wechselt erst im Sommer von Brentford zu den Londonern, nachdem er dort sieben Jahre lang exzellente Arbeit geleistet hatte. Bei den Spurs kommt er aber nie wirklich auf Touren, obwohl er das Team in der Champions-League-Gruppenphase unter die Top-8 und damit direkt in den Achtelfinal geführt hat. Das Problem sind die miserablen Auftritte in der Liga mit nur sieben Siegen in 26 Spielen. Als Tabellensechzehnter beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nur fünf Punkte.

Laut «The Athletic» sollen die Klubverantwortlichen der Spurs nun an diversen Notfallplänen arbeiten und prüfen, wer den Dänen ersetzen kann. Ein Interimtstrainer oder Nachfolger wurde jedenfalls noch nicht präsentiert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen