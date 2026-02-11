DE
FR
Abonnieren

Fünf Punkte vor Abstiegsplatz
Tottenham schmeisst Trainer Frank raus

Thomas Frank ist nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspurs. Das berichten am Mittwochmorgen englische Medien.
Publiziert: 11:29 Uhr
|
Aktualisiert: 11:33 Uhr
Kommentieren
Muss Tottenham nach etwas mehr als einem halben Jahr verlassen: Thomas Frank.
Foto: IMAGO/Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Thomas Frank (52) ist nicht mehr länger Tottenham-Trainer. Der amtierende Europa-League-Sieger gibt die Trennung am Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen Newcastle United am Dienstagabend bekannt.

Der Däne wechselt erst im Sommer von Brentford zu den Londonern, nachdem er dort sieben Jahre lang exzellente Arbeit geleistet hatte. Bei den Spurs kommt er aber nie wirklich auf Touren, obwohl er das Team in der Champions-League-Gruppenphase unter die Top-8 und damit direkt in den Achtelfinal geführt hat. Das Problem sind die miserablen Auftritte in der Liga mit nur sieben Siegen in 26 Spielen. Als Tabellensechzehnter beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nur fünf Punkte.

Laut «The Athletic» sollen die Klubverantwortlichen der Spurs nun an diversen Notfallplänen arbeiten und prüfen, wer den Dänen ersetzen kann. Ein Interimtstrainer oder Nachfolger wurde jedenfalls noch nicht präsentiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur