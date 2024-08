GC-Captain Luna Lempérière feiert mit ihren Teamkolleginnen einen 4:3-Sieg über Luzern. (Archivbild)

Cédric Heeb Redaktor Sport

Drei Spiele, neun Punkte – diese Ausbeute hat in der neuen Saison der Women's Super League nur der FC Zürich. Am Samstag gibt es ein 3:0 gegen Rapperswil-Jona, das seinerseits auf drei Zählern und Tabellenplatz 7 verbleibt.

Die Tore fallen alle in der zweiten Halbzeit, Diana Petra Csanyi trifft genau nach einer Studne zur Zürcher Führung. Derin Degirmenler (64.) und Martina Cavar (87.) sorgen in der Folge für den ungefährdeten Sieg.

GC verspielt fast Vier-Tore-Führung

Spannender gestaltet sich die Partie zwischen GC und dem FC Luzern. Obwohl es dank eines Hattricks von Géraldine Ess in der ersten Halbzeit und dem Treffer von Emanuel Pfister nach 50 Minuten nach einem komfortablen Sieg der Zürcherinnen aussieht, geraten sie nochmals ins Zittern.

Erst bringt Rilana Ueltschi die Innerschweizerinnen mit einem Doppelpack innert acht Minuten (56., 64.) auf 2:4 heran, in der 79. Minute sorgt dann Bettina Brülhart mit dem 3:4 für eine heisse Schlussphase. Der Ausgleich will allerdings nicht mehr fallen. Während GC mit sieben Punkten von Platz 2 in der Tabelle grüsst, wartet der FCL noch auf die ersten Zähler in der neuen Saison.

FCSG noch immer ohne Gegentor

Auch das Frauenteam Thun Berner-Oberland, das 0:3 gegen den FCB verliert, steht noch punktlos da. Meister Servette fährt gegen YB den zweiten Saisonsieg ein (3:0) und der FC St. Gallen fertigt Aarau mit 5:0 ab und ist als einziges Team noch immer ohne Gegentreffer.