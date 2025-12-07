FCZ-Frauen gewinnen Zürcher Derby

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

In der Women's Super League stand am Sonntag nur ein Spiel auf dem Programm. Doch die Affiche hatte es in sich. Die Frauen des FC Zürichs baten GC zum Derby-Tanz. Und die 3000 Fans im bitterkalten Letzigrund wurden mit einem unterhaltsamen Spiel und schönen Toren entschädigt.

Das erste Highlight gab es schon vor Anpfiff, die FCZ-Frauen liefen ausnahmsweise nicht mit Einlaufkindern an der Hand ein, sondern mit adoptierten Hunden an der Leine.

Nach einer knappen Viertelstunde jubelten zum ersten Mal die Grasshoppers. Ein Freistoss aus dem Halbfeld wurde zur perfekten Vorlage für Kayla McKenna. Die US-Stürmerin brauchte nur noch einzunicken. Doch die GC-Führung hielt nur 15 Minuten, Romy Baraniak stocherte die Kugel zum Ausgleich für die Gastgeberinnen über die Linie. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte dann Sanja Kovacevic ihren ersten grossen Auftritt. Die 21-Jährige brachte ihre Farben mit einem direkt verwandelten Eckball erstmals in Front.

Nach dem Seitenwechsel doppelte die Mittelfeldspielerin nach, als sie nach einem Corner am Rand des Strafraums frei zum Schuss kam und mit dem schwächeren Linken herrlich ins weite Eck traf.

Das Spiel schien gelaufen, doch die Hoppers gaben sich nicht auf und kamen nach einer herrlichen Kombination wieder ran. Wieder war es McKenna, dieses Mal brauchte die 29-Jährige nur noch einzuschieben.

Im Anschluss rannten die GC-Frauen vergeblich an. Kim Dubs machte mit dem 4:2 in der 83. Minute alles klar. Mit dem Sieg im Derby rücken die FCZ-Frauen in der Tabelle zu den Rivalinnen auf und stehen auf Rang vier. Weil die Leaderinnen von Servette ihr Spiel am Samstag gewannen, beträgt der Rückstand vom zweitplatzierten GC nun acht Punkte.