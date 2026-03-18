Die Qualifikation der Women's Super League geht in die entscheidende Phase. Zwei Runden vor Schluss sind sieben der acht Playoff-Plätze verteilt. Servette setzt seine Serie der Ungeschlagenheit derweil fort.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Ende ist eine glanzlose Nullnummer genug: Die Frauen des FC Rapperswil-Jona sichern sich dank einem 0:0-Unentschieden gegen Aarau ihren Platz in den Top acht und werden damit in den Playoffs um den Meistertitel kämpfen können. Zwei Runden vor Schluss weisen sie sieben Punkte Vorsprung auf den heutigen Gegner auf, der sich unmittelbar unter dem Strich befindet.

Trotz des Punktgewinns können die Aarauerinnen die Hypothek auf die Top acht gleichzeitig nicht verringern. Dies liegt an der Überraschung der Runde: Der FC Luzern trotzt dem FCZ auswärts ein 1:1 ab und kann damit das Dreipunkte-Polster auf Rang neun verteidigen. Der FC Zürich muss sich durch das Unentschieden vom FC Basel (3:0 gegen St. Gallen) überholen lassen und fällt auf Rang fünf zurück.

Zu einer leichten Zäsur kommt es am Mittwochabend im Kampf um Rang zwei: Im Direktduell gegen GC feiern die YB-Frauen einen 1:0-Sieg und haben neu vier Punkte Vorsprung auf die Zürcherinnen, die noch ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Bereits vor dem 16. Spieltag festgestanden sind die Quali-Siegerinnen – und die Genferinnen von Servette legen noch einen drauf: Mit einem 1:0 bei Schlusslicht Thun bleiben sie in der Quali ungeschlagen und behaupten ihren Elf-Punkte-Vorsprung auf YB.