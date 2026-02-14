Leader Servette triumphiert erneut: Mit einem 3:0-Sieg gegen Aarau bleiben die Genferinnen nach 14 Runden ungeschlagen. Die anderen Teams spielen allesamt unentscheiden.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Servette-Frauen sind nach 14 absolvierten Runden weiterhin ungeschlagen. Die Genferinnen fahren am Samstag auswärts einen ungefährdeten Sieg gegen Aarau ein. Magdalena Sobal glänzt in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack und stellt so vor der Pause auf 2:0. Nach einer Stunde trifft Therese Simonsson zum 3:0 gegen das Schlusslicht.

Der Leader kann seinen Vorsprung an der Tabellenspitze somit ausbauen. Denn Servette ist das einzige Team, das an diesem Wochenende einen Sieg einfahren kann. Alle anderen Mannschaften müssen sich mit einem Remis zufriedengeben. Auf das zweitplatzierte GC beträgt der Vorsprung der Genferinnen nun neun Punkte.

Thun holt nach erstem Saisonsieg nächsten Punkt

Die GC-Frauen spielen zu Hause 2:2 unentschieden gegen Luzern. Bereits nach sechs Minuten geraten die Zürcherinnen nach einem Treffer von Aldiana Amuchie in den Rückstand, ehe Marta Garcia nach einer Viertelstunde per Penalty ausgleichen kann. GC-Torhüterin Lauren Kozal spediert den Ball kurz nach der Pause ins eigene Netz. In der hektischen Schlussphase gelingt Ella Ljustina nach einem Platzverweis gegen die Luzernerinnen in Überzahl jedoch der erneute Ausgleich.

Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg punktet Thun erneut. Die Berner Oberländerinnen und St. Gallen trennen sich mit einem 1:1-Remis. Lea Eisenring bringt die Osteschweizerinnen in der 64. Minute in Front. Thun kann jedoch nur zwei Minuten später durch Janine Minnig ausgleichen. Das Abendduell der punktgleichen FCZ- und Basel-Frauen, das als Doppelspiel nach der 1:4-Pleite der FCZ-Männer gegen Luzern im Letzigrund ausgetragen wurde, endet in einem torlosen Unentschieden.

Rappi knöpft Meisterinnen Punkte ab

Bereits am Freitag war Rapperswil-Jona bei den YB-Frauen zu Gast. Gegen die Ostschweizerinnen kommen die Meisterinnen nicht über ein 1:1 hinaus. Schon nach vier Minuten geraten die Bernerinnen nach einem Direktschuss von Paige Bailey-Gayle in Rückstand. Nach zwei Lattentreffern von Maja Jelcic gelingt YB in der 53. Minute der Ausgleich durch Malaurie Granges zum 1:1-Schlussstand.