Erfolgreicher Start in die Rückrunde für die Leaderinnen: Servette schlägt die FCZ-Frauen 3:0 und hält die GC-Frauen mit sieben Punkten Vorsprung auf Distanz.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach der achtwöchigen Winterpause in der Women's Super League starten am Sonntag auch Servette und die FCZ-Frauen als letzte Teams in die Rückrunde. Den Genferinnen gelingt der Restart dabei, sie schlagen zu Hause den FCZ gleich mit 3:0 und festigen damit ihre Position an der Tabellenspitze.

Mit viel Power starten die Servette-Frauen ins Spiel und gehen bereits nach sechs Minuten in Führung. Die Zürcherinnen können den Ball nach einem Freistoss der Genferinnen nicht klären. Gloria Marinelli erzielt das Tor aus kurzer Distanz freistehend per Kopf.

Schwester von FCZ-Mittelfeldspieler mit Eigentor

Nach dem ersten Treffer hat das Heimteam weiter mehr vom Spiel. Erst kurz nach dem Seitenwechsel kommen die Zürcherinnen mit Sanja Kovacevic gefährlich vor das gegnerische Tor, die den Ball nach einem schönen Sololauf nur knapp neben den linken Pfosten setzt.

In der Folge behalten die Leaderinnen wieder die Überhand. In der 60. Minute bringt Salinas eine Flanke in den Zürcher Strafraum. Dort versucht Shanae Tsawa – die Schwester von FCZ-Mittelfeldspieler Cheveyo Tsawa – zu klären, lenkt den Ball aber unglücklich ins eigene Tor ab. Zehn Zeigerumdrehungen später köpfelt Laura Felber zum 3:0-Schlussstand ein und sichert Servette den vierten Sieg in Folge definitiv.