GC-Coach Laura Vetterlein feiert einen erfolgreichen Einstand in der Women's Super League. Gegen Ex-Klub Basel siegen die Zürcherinnen spät 2:1. Thun gewinnt derweil zum ersten Mal in der Saison, YB schlägt Aarau gleich 3:0.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Beim Restart der Women's Super League erlebt GC-Coach Laura Vetterlein ein erfolgreiches Debüt an der Seitenlinie. Gegen ihren Ex-Klub Basel darf die deutsche Trainerin einen 2:1-Sieg feiern. Ljustina bringt die Vizemeisterinnen nach der Pause in Führung. Erst spät können die Baslerinnen reagieren und durch Tauriello sehenswert ausgleichen (82.).

Noch später fällt anschliessend das Siegtor von GC. Nach einem Foul verwandelt Gazella den Elfmeter zum 2:1. Die Zürcherinnen kommen so wieder auf vier Punkte an Leader Servette ran. Die Genferinnen starten nach der Winterpause jedoch erst am Sonntag gegen die FCZ-Frauen in die Rückrunde.

An der Tabellenspitze dran bleiben auch die YB-Frauen. Die amtierenden Meisterinnen gewinnen zu Hause gegen Aarau klar 3:0. Lange tun sich die Bernerinnen gegen die Aarauerinnen aber schwer. Die Tore fallen allesamt erst in der zweiten Halbzeit. Granges kann nach 51 Minuten einen Fehler der Aarau-Defensive zur 1:0-Führung ausnutzen, Jelcic erhöht diese nach einer Ecke. Den Schlusspunkt setzt Chalatsogianni in der tiefen Nachspielzeit mit einem direkt verwandelten Freistoss.

Thun feiert ersten Sieg und gibt Rote Laterne ab

Bitter für die Aarauerinnen ist die Niederlage umso mehr, weil sie die Rote Laterne von Thun übernehmen. Die Berner Oberländerinnen gewinnen das Kellerduell gegen die Luzern-Frauen 4:2. Somit erlebt das neue Duo an der Seitenlinie mit Coach Emil Inauen und Assistenztrainerin Monica Mendes einen erfolgreichen Auftakt.

In einer wilden Startphase treffen die Thunerinnen dreimal innert einer Viertelstunde. Jost eröffnet den Skore (20.), Carp gleicht eine Minute später gleich wieder aus. Schmid und Neuzugang Wenger legen noch vor der Pause nach. Fetaj gelingt es, nach dem Seitenwechsel zu verkürzen. Nach einem Konter macht Frey den ersten Saisonsieg für Thun anschliessend perfekt.

FCSG-Frauen siegt im Derby

St. Gallen gewinnt das Ostschweizer Derby zu Hause gegen Rapperswil-Jona 2:1. Die Weichen auf Sieg stellen die St. Gallerinnen dabei bereits früh. Nach einem Doppelschlag innert drei Minuten führen sie dank Treffern von Ammann und EIsenring nach neun Minuten schon 2:0. Frischknecht bringt die Gäste nach einer halben Stunde wieder ran.

In der zweiten Halbzeit haben die FCSG-Frauen die Möglichkeit, die Führung durch einen Penalty noch weiter zu erhöhen. Rappi-Torhüterin Van Weezeneek pariert den Schuss von Eisenring jedoch.